Família de Rita Lee rompe o silêncio após ela ser internada

Família de Rita Lee emite comunicado após a cantora ser internada em um hospital de São Paulo aos 75 anos

A cantora Rita Lee foi internada em um hospital da cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 24, e sua família rompeu o silêncio sobre a ida dela ao médico. No início da tarde, a família dela publicou uma breve declaração nas redes sociais para falar que ela foi internada para exames e avaliações.

“Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, informaram.

A notícia da internação da artista foi dada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, que informou que ela foi hospitalizada na madrugada desta sexta-feira.

Vale lembrar que Rita Lee foi diagnosticada com um câncer no pulmão em 2021. Ela fez o tratamento e o filho dela, Beto Lee, anunciou que mãe estava curada do câncer em abril de 2022. “A cura da minha mãe me emocionou. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'”, disse ele na época.

Rita e o marido, Roberto de Carlho, estão juntos há 47 anos e estão casados há 26 anos. Eles são pais de Beto Lee (45), João Lee (44) e Antônio Lee (42).