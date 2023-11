Richarlison passa por cirurgia e explica o que aconteceu

O jogador de futebol Richarlison apareceu em foto no hospital após passar por procedimento cirúrgico

O jogador de futebol Richarlison precisou passar por uma cirurgia nesta quinta-feira, 9, em Londres, na Inglaterra. Ele foi operado para resolver um problema crônico na região do púbis. O atleta contou que sentia muitas dores e a solução foi a cirurgia.

Agora, ele passará pelo processo de recuperação. "Fala pessoal! Hoje passei por uma cirurgia para corrigir um problema crônico que vinha tendo na região do púbis. Desde o início do ano sofro com dores que foram se tornando insuportáveis, que foram minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo. Por isso, há alguns dias decidi que era hora de cuidar da minha saúde, me recuperar e voltar a ter condições físicas de ter novamente o meu melhor desempenho e, principalmente, de poder viver sem as dores que vinha sentindo", disse ele.

E completou: "Agora, vou para casa descansar um pouco e já iniciar o processo de recuperação. Sei que serão dias complicados sem poder fazer o que mais gosto na vida, mas não era justo comigo mesmo, com meu clube e com a seleção que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano. Muito em breve estarei de volta, se Deus quiser 100% recuperado e pronto para os desafios que virão pela frente! Obrigado pelas mensagens de carinho e também aos médicos do clube pela atenção que tiveram comigo!".

View this post on Instagram A post shared by Richarlison (@richarlison)

Neymar Jr também passou por cirurgia recentemente

Outro jogador de futebol que foi operado recentemente é o Neymar Jr. Ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado duas semanas após o jogador do Al Hilal e da Seleção Brasileira sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior, em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026.

Em seu Instagram, o atleta postou uma foto no hospital e contou que a cirurgia foi bem sucedida, e que agora vai focar em sua recuperação. Além disso, ele agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. "Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens e agora é foco na recuperação", escreveu o atacante na legenda da foto, que está no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG, falou sobre o procedimento realizando no atleta na porta do hospital. Segundo ele, o jogador deve receber alta até o próximo sábado, 4, e depois seguirá para a etapa de recuperação. "(Neymar) deve ficar no hospital por 24h ou 48h a depender da evolução clinica. A partir disso segue pra próxima etapa que é a reabilitação fisioterápica", explicou.