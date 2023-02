Ratinho recebe alta hospital após passar por cirurgia

Ratinho mostra foto na sala de sua casa após deixar o hospital para seguir a recuperação em casa

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, recebeu alta hospitalar para seguir com a sua recuperação em casa. Ele passou por uma cirurgia no joelho nesta semana e ficou alguns dias em observação no hospital. Agora, ele já está em casa e registrou o momento nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 16, Ratinho mostrou uma foto na sala de sua casa. Ele apareceu sentado no sofá e com o pé apoiado em uma cadeira de rodas enquanto participava de uma reunião de vídeo pelo computador.

“Em casa, me recuperando. Aqui, uma reunião online porque ainda preciso de repouso”, contou ele.

Na quarta-feira, 16, Ratinho mostrou os seus primeiros passos no quarto do hospital após o procedimento cirúrgico. “Já estamos dando uma voltinha aqui pelo quarto. Eu coloquei uma prótese na perna direita e é algo sensacional. Porque eu não estou tendo dor alguma. Fiz a cirurgia ontem e hoje eu já estou andando aqui no quarto. Eu operei ontem e colocaram um joelho novo em mim. É uma técnica feito por um médico considerado um dos melhores do mundo nessa especialidade, que é de joelho. Realmente é sensacional e estou muito bem", disse ele.

“Essa é a primeira vez que estou andando depois da cirurgia e não estou encontrando problema nenhum. Eu estou comendo bem, até porque eu operei a perna, não o estômago. Tá tudo certo, uma maravilha! Além de tudo, eu estou muito feliz!", afirmou.