Rafa Brites aparece nas redes sociais após nascimento de Leon: ''Transbordando amor e leite''

A apresentadora Rafa Brites publicou um registro na maternidade e comentou sobre o puerpério

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 13h00

Nesta sexta-feira, 25, Rafa Brites (34) apareceu nas suas redes sociais para falar sobre o nascimento do segundo filho Leon.

O herdeiro veio ao mundo no dia 22 de fevereiro e já traz uma alegria imensa para a família. No perfil do Instagram, a apresentadora comentou sobre os primeiros dias com o recém-nascido.

Na imagem compartilhada, a mamãe surge de shortinhos, sutiã de amamentação e toalha na cabeça.

"Transbordando amor e leite. Entregue a esse período lindo e louco que é o puerpério. Adepta ao fraldão e a viver esse segundo filho me permitindo viver cada momento sem tanto auto julgamento, cobrança e comparação!", declarou.

Ela ainda agradeceu pela ajuda do marido, Felipe Andreoli (42) e do primogênito Rocco (5), e pelas mensagens de carinho dos fãs. "Abençoada com uma rede de apoio amorosa e meu parceiro de vida @andreolifelipe chorando toda vez que olha pro Rocco com o Leon. Obrigada por todas as msgs!", concluiu ela.

