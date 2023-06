Preta Gil ganha liberação dos médicos e planeja volta aos palcos: ‘Feliz’

Cantora Preta Gil é liberada por seus médicos e revela agenda de shows durante melhora em tratamento contra câncer

Preta Gil está de volta! Na noite desta quinta-feira, 15, celebrou mais uma vitória durante seu tratamento contra um câncer no intestino. Afastada dos palcos desde o ano passado, a famosa foi liberada por seus médicos para voltar a se apresentar para seus fãs ao redor do Brasil.

A cantora volta aos palcos oficialmente na turnê Nós a Gente, junto de seu pai, Gilberto Gil, acompanhados por outros membros de sua família. Preta compartilhou um vídeo no qual aparece se apresentando e contando mais detalhes de seu estado de saúde para seus seguidores.

“Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês!!! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil!!!”, começou a cantora, através de seu perfil oficial no Instagram.

“Vai ser emocionante, sem dúvidas!!! Aguardo vocês nos palcos, até já!!!”, completou Preta. Os comentários foram inundados de celebrações e mensagens positivas. “Maravilha!!!!”, disse Regina Casé. “Que alegria, Pretinha! Uhuuuu”, comemorou Tatá Werneck. “Uhuuuuu! Pena que já esgotou Salvador. Mas feliz com essa notícia”, celebrou uma terceira usuária.

Desabafo sobre a perda de peso durante o tratamento

Preta Gil abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram na tarde desta segunda-feira, 12, e contou que recebeu diversas mensagens falando sobre sua perda de peso. A cantora afirmou que perdeu muita massa muscular durante o tratamento, já que não conseguia se alimentar direito, e ressaltou que não emagreceu porque quis, mas devido à doença.

"Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente. Enquanto eu fazia a quimioterapia eu ficava muito enjoada e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas isso não é saudável. Eu perdi muita massa muscular, e isso é o que eu estou correndo atrás agora para ganha. Então não é elogio [a perda de peso], não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando porque isso não é um elogio [...]", desabafou ela em um trecho da gravação.