Preta Gil anuncia resultado de exames e emociona fãs: "Esperei tanto por isso"

Preta Gil anuncia resultado de exames; corpo da cantora não apresenta mais células do câncer

A cantora Preta Gil anunciou nesta terça-feira, 22, que deu um passo muito importante rumo à cura. Após passar por exames, médicos não detectaram a presença do câncer no organismo da cantora.

"Meus amores, esperei tanto pro esse dia que semana passada me submeti a uma cirurgia para retirar um tumor. Essa cirurgia foi complexa, grande, bem sucedida e tivemos o resultado de exames que eu fiz. Sim, o meu corpo está livre, a cirurgia foi um sucesso, teve remoção total [do câncer]", declarou ela.

A cantora ainda disse que só não é considerado curada, porque o processo de remissão do câncer também engloba sua recuperação clínica da cirurgia. A artista também usará bolsa de colostomia pelos próximos meses.

"Isso significa que o meu corpo está livre, mas a cura é um processo, envolve recuperação. Eu vou ficar com essa bolsinha de colostomia mais três meses. E vou continuar me cuidando, de hábitos saudáveis", avisou ela emocionada.

Preta Gil ainda agradeceu à equipe médica. "Obrigada é a única palavra que tenho agora, obrigada Deus, meus Orixás minhas Santinhas, meus amados médicos", disse ela emocionada direto do hospital no qual ainda se recupera.

O CÂNCER DE PRETA GIL

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Após o diagnóstico, ela iniciou a luta contra a doença e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Nos últimos meses, a cantora parou no hospital por crises de ansiedade e vem desabafando sobre ter que lidar com seu psicológico. "É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista ao fazer uma viagem com amigos.