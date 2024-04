O que é síndrome de West? Filho de Isabel Fillardis convive com sério problema de saúde

Filho mais velho de Isabel Fillardis foi diagnosticado ainda criança com problema de saúde que não tem cura

Discreta quanto a sua vida pessoal, a atriz Isabel Fillardis (50) já viveu dramas marcantes em sua intimidade. Um deles envolve seu filho mais velho, Jamal Anuar (20). O rapaz foi diagnosticado ainda criança com a Síndrome de West, problema de saúde que causa crises de convulsão.

A condição, que geralmente é diagnosticada entre os 5 e 8 meses de vida dos bebês, é caracterizada por epilepsia generalizada, o que afeta no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, autismo e alterações bocais. Na época, ela precisou se dedicar totalmente à cuidar do herdeiro.

Em recente participação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, a atriz abriu o coração para falar sobre o assunto. "Foram coisas, umas atrás das outras. Veio o Jamal com toda a sua complexidade. Foi a minha primeira revolução. Não é fácil ter um filho atípico nesse país", disse.

"Uma das coisas mais fortes que me lembro de começar depois de um ano de passar pela fase mais difícil com ele, de poder apresentá-lo e dizer o que estava acontecendo, porque na primeira infância dele não tinha condições de dividir isso com ninguém. Eram muitas internações", completou.

A síndrome de west ainda não tem cura, porém pode ser tratada a partir de acompanhamento médico. Este tratamento depende da existência de outras doenças e limitações causadas pela condição, além do grau de cada paciente. Por conta disso, são recomendados medicamentos especiais para controlar as crises.

"As pessoas com deficiência são seres iluminados. Eles vêm com o poder de transformação por meio do amor incondicional", desabafou a artista, durante o bate-papo com o jornalista.

FEZ DESABAFO SOBRE REPRESENTATIVIDADE

Dona de uma carreira repleta de conquistas, a atriz, cantora e apresentadora Isabel Fillardis (50) fez sua estreia na TV na primeira versão de Renascer, com a personagem Ritinha. Em entrevista à Revista CARAS, ela analisa sua trajetória e comenta sobre representatividade no audiovisual: "É disso que precisamos".

Com mais de 30 anos dedicados à arte, Isabel relembra seu papel na novela de Benedito Ruy Barbosa (92) e analisa o mercado artístico ao longo dos anos: “Eu era uma menina preta no horário nobre e não estava num contexto de escravidão”.

“Apesar da popularidade da palavra representatividade, acho que o mais importante é vermos o preto em papel de liderança. É disso que precisamos. De figuras populares representando a todos. Antes de mim, vieram outras que lapidaram a rota para que eu pudesse chegar”, comenta.