Isabel Fillardis dispensa cobranças da maturidade e celebra carreira aos 50: 'Me refazendo'

Em entrevista à Revista CARAS, Isabel Fillardis fala sobre orgulho de trajetória com 30 anos de carreira, três filhos e reencontro com o amor

Determinação, resiliência e beleza. Estes são alguns dos pilares que conduziram Isabel Fillardis (50) rumo à maturidade. Dona de carreira repleta de desafios e conquistas, a atriz se destaca não apenas por seu talento excepcional, mas também por sua força e capacidade de inspirar o público com sua jornada de vida. “A gente segue aprendendo diariamente. Segui e sigo o caminho certo. Sinto que fiz boas escolhas”, reflete ela.

Somando 30 anos dedicados à arte, em 2024, Isabel tem a oportunidade de resgatar a memória de Ritinha, a personagem que a fez despontar na TV na primeira versão da novela Renascer, em 1993. Na época, sua presença na telinha não apenas cativou os telespectadores, mas também quebrou barreiras e estereótipos, furando uma bolha na televisão brasileira. “Eu era uma menina preta no horário nobre e não estava num contexto de escravidão”, relembra a atriz.

Como uma pessoa negra, ela ocupou um espaço até então restrito para atores de sua cor, mostrando ao mundo que talento e determinação não têm etnia. “Apesar da popularidade da palavra representatividade, acho que o mais importante é vermos o preto em papel de liderança. É disso que precisamos. De figuras populares representando a todos. Antes de mim, vieram outras que lapidaram a rota para que eu pudesse chegar”, conta. Atualmente, a atriz ainda revê seu trabalho em Gênesis, exibida em 2021, pela RecordTV. “Olho meus trabalhos antigos e me surpreendo. A arte me escolheu. Acho que realmente nasci para isso. Ter uma visão crítica em relação ao que passou é quase uma bobagem. Vejo tudo com muito carinho”, afirma.

Aliada à maturidade profissional, está a pessoal. Enfrentar a menopausa, por exemplo, não foi nada fácil. “Tudo muda. Tento ser o mais autêntica possível. Cheguei bem com a cabeça, mas meu físico, meu interior, começaram a mudar. Me deu desespero. A menopausa é uma loucura”, entrega, aos risos. Mãe de Analuz (22), Jamal (20) e Kalel (10), ela garante que não há jornada maior do que a maternidade. “Não existe trabalho de maior responsabilidade do que ser mãe. A gente precisa rever nossas atitudes o tempo inteiro. Ainda me cobro muito. Por sorte, eu sempre tive rede de apoio, do contrário, não conseguiria fazer tudo o que faço. Minha jornada é gigantesca”, afirma a atriz.

Já quando o assunto é o coração, há dois anos ela reencontrou o amor e o companheirismo ao lado do ator Well Aguiar (43), com quem compartilha momentos de felicidade e cumplicidade. “Eu me divorciei do pai dos meus filhos e fiquei solteira por três anos. Sem beijo, sem sexo. Eu precisava me reencontrar comigo mesma. Demorou um pouquinho, mas quando encontrei o Well, eu estava pronta”, declara a artista. Com tanto para mostrar ao público, Isabel ainda está nos palcos com a turnê musical Refeita, na qual imprime suas diferentes versões. “Eu venho me refazendo o tempo todo”, entrega ela.

