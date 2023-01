Por onde anda Isabel Fillardis? Atriz estará em nova novela da Globo

Depois de 10 anos sem atuar na TV Globo, atriz Isabel Fillardis estará na novela Amor Perfeito

Depois de ficar 10 anos distante da TV Globo, a atriz Isabel Fillardis (49) está com data marcada para retornar às novelas da casa. A famosa foi escalada para estar no elenco da novela Amor Perfeito, trama das 18h que substituirá Mar do Sertão.

O folhetim também marca o retorno de nomes como Carol Castro (38) e Camila Queiroz (29), que no último ano foi alvo de uma baita polêmica por conta de seu desligamento com a emissora carioca. Com direção de Gustavo Fernandez, a trama também contará com Babu Santana (43), Zezé Polessa (69) e Mariana Ximenes (41).

Mas afinal, por onde anda Isabel Fillardis? A atriz continua se dedicando à atuação, mas em um ritmo diferente do passado. Desde 2012 tem feito trabalhos na Record TV, onde participou da terceira temporada do reality Dancing Brasil e estrelou novelas como Topíssima e Gênesis.

Em 2019, Isabel voltou a flertar com a Rede Globo ao aparecer na série Desnude, do GNT. No mesmo ano também surgiu na Detetives do Prédio Azul, produção do canal infantil Gloob. Ela também fez parte do quadro Mulheres Fantásticas, do Fantástico, o qual apareceu como narradora.

No ano passado, Isabel surpreendeu muita gente ao ser revelada como uma das participantes do reality The Masked Singer Brasil. Na ocasião, ela chocou Daniela Mercury (57), jurada convidada do episódio, ao expor seu talento musical na semifinal da atração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Masked Singer Brasil (@maskedsingerbr)

SUPEROU DOENÇA DERMATOLÓGICA

Em 2021 a atriz também chamou atenção dos fãs ao revelar que havia se curado de uma doença rara chamada Líquen Plano Pigmentoso . Conforme a famosa, o problema de saúde foi responsável por lhe causar uma série de lesões hiperpigmentadas na pele.

"Estava agora na minha rotina diária, e periodicamente mando fotos do meu rosto para a minha dermatologista. Mandei uma foto falando 'Bom dia com uma pele apenas com filtro solar com cor.' E fui olhar a foto e percebi que estava só com um filtro solar com cor. E isso para quem sofreu um Líquen Plano Pigmentoso, uma doença rara, de difícil diagnóstico", disse ela em um vídeo.

Isabel finalizou a postagem agradecendo a todos que apoiaram em sua luta contra doença. "Não foi fácil no início. Mas eu sou muito grata porque, para uma pessoa como eu, uma comunicadora, uma artista, poder recuperar sua imagem como vocês estão vendo aqui, agora, é algo de grande valor", relembrou.

"Então quero dizer para você: por mais duro que seja o que você está passando, não desista. Ouça a primeira opinião, a segunda, a terceira, até você encontrar a que pega na sua mão e fala 'vamos juntos que vamos conseguir'", declarou.