Isabel Fillardis se recupera ao ter doença rara: 'Difícil diagnóstico'

Isabel Fillardis surge emocionada ao celebrar o fim de uma doença rara após o tratamento: 'Ter fé e ser persistente'

A atriz Isabel Fillardis (49) apareceu toda feliz nas redes sociais ao anunciar que conseguiu se recuperar após ser diagnosticada com uma doença rara em sua pele. Ela disse que recebeu o diagnóstico de que tinha Líquen Plano Pigmentoso após procurar vários médicos. Após o tratamento, a artista ficou feliz com o resultado e fez questão de comemora com seus fãs.

Em um vídeo nas redes sociais, ela celebrou o apoio que recebeu de sua dermatologista para colocar fim na doença. "Estava agora na minha rotina diária e periodicamente mando fotos do meu rosto para a minha dermatologista. Mandei uma foto falando 'Bom dia com uma pele apenas com filtro solar com cor.' E fui olhar a foto e percebi que estava só com um filtro solar com cor. E isso para quem sofreu um Líquen Plano Pigmentoso, uma doença rara, de difícil diagnóstico...", disse ela.

Logo depois, ela desabafou: "Ouvi de médicos que alguns não sabiam o que eu tinha, de outros que eu não iria ficar curada, que não iria melhorar. Então queria falar sobre acreditar, ter fé e ser persistente. Estou muito emocionada fazendo esse vídeo porque olho para a minha pele apenas com filtro com cor e lembro de tudo que vivi, passei, e valeu a pena. É esforço, dedicação e disciplina mútuos porque de um lado tem a doutora dizendo para você o que fazer e tem a sua parte, seu empenho."

