O que é septicemia? Entenda quadro que levou Stenio Garcia ao hospital

Stenio Garcia precisou ser internado neste sábado, 1º, com quadro de septicemia aguda

O ator Stenio Garcia (91) foi internado neste sábado, 1º, no Rio de Janeiro, com um quadro de septicemia aguda. O artista passou por uma bateria de exames neste domingo, 2, porém, ainda não há maiores informações sobre seu atual quadro de saúde. Entenda a seguir o que é a condição que levou o veterano ao hospital.

A septicemia é uma complicação também conhecida como sepse , sépsis e infecção generalizada. O quadro ocorre quando o organismo humano reage a uma infecção que pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou até mesmo protozoários. A reação do sistema imunológico tenta impedir a infecção de se espalhar, porém, se ela consegue avançar o corpo tem uma resposta inflamatória.

A resposta pode causar uma série de alterações que danificam diversos sistemas do corpo, em última instância desencadeando uma falência de órgãos. Outra possível complicação é o choque séptico, em que a pressão sanguínea atinge níveis baixos e reduz a oxigenação de órgãos, o que compromete seu funcionamento.

O quadro de septicemia é bastante comum no Brasil, acometendo cerca de 150 mil pessoas por ano. Segundo o Ministério da Saúde, os focos mais comuns ligados à doença são pneumonia, infecção urinária e infecção abdominal. Ainda de acordo com o órgão público, a complicação mata cerca de 11 milhões de pessoas no mundo por ano.

Os principais sintomas da septicemia são febre alta, aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada e outros sinais como confusão, agitação, alteração no nível de consciência, dificuldade para respirar, pressão baixa e diminuição na quantidade de urina. O diagnóstico é feito com base na identificação do foco da infecção e sinais de mau funcionamento dos órgãos.

STENIO GARCIA COMENTA POLÊMICA SOBRE HARMONIZAÇÃO FACIAL

Recentemente, o ator foi alvo de muitas críticas ao compartilhar o resultado de sua harmonização facial. Em conversa com o site F5, do jornal Folha de S.Paulo, ele contou o motivo para ter feito a harmonização facial e refletiu sobre a reação das pessoas após revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT.

"Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou. "Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala. A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando."

Em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Stenio Garcia ainda contou que o rosto ia desinchar, e que já está se sentindo mais jovem. "Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho."