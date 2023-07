Aos 91 anos, Stenio Garcia é internado no Rio de Janeiro

Após sentir fortes dores no quadril e pernas, ator Stenio Garcia é internado com quadro de septicemia aguda

O ator Stenio Garcia foi internado em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último sábado, dia 1º de julho.

Segundo informações do jornal O Globo, o artista foi hospitalizado com quadro de septicemia aguda após sentir fortes dores no quadril e nas pernas por conta da infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

Ainda de acordo com o portal, Garcia está acompanhado da esposa, Mari Saade, e já realizou uma bateria de exames, como tomografias no crânio, abdômen e pulmão. O ator teve uma leve melhora, está consciente e respirando sem a ajuda de máscara de oxigênio.

Stenio Garcia abre o jogo sobre harmonização facial

O ator Stenio Garcia abriu o coração ao contar o motivo para ter feito a harmonização facial. O procedimento estético deu o que falar na internet nos últimos dias após ele revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT. Agora, ele contou sobre o que o levou a passar pelo procedimento estético.

“Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou ele em conversa no site F5, da Folha de S. Paulo.

Então, ele comentou sobre o que achou do resultado. “Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou ele, que ainda rebateu as críticas que recebeu. “A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando", declarou.

Em contato na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Stenio Garcia ainda contou que o rosto ia desinchar, e que já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.