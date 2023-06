Stenio Garcia abre o jogo sobre harmonização facial: 'Não fiz para ficar bonitinho'

Stenio Garcia desabafa após ser alvo de críticas por causa de sua harmonização facial

O ator Stenio Garcia abriu o coração ao contar o motivo para ter feito a harmonização facial. O procedimento estético deu o que falar na internet nos últimos dias após ele revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT. Agora, ele contou sobre o que o levou a passar pelo procedimento estético.

“Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel”, afirmou ele, que está com 91 anos de vida, em conversa no site F5, da Folha de S. Paulo.

Então, ele comentou sobre o que achou do resultado. “Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou ele, que ainda rebateu as críticas que recebeu. “A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando”, declarou.

Em contato na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Stenio Garcia ainda contou que o rosto ainda vai desinchar, já que o procedimento foi feito há apenas 10 dias, e ele já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.

Esposa de Stenio Garcia desabafa

Esposa de Stenio Garcia, Mari Saade contou que teve um pico de pressão após uma entrevista no programa Fofocalizando. Em conversa com CARAS na manhã desta quinta-feira, 15, ela contou que está abalada com os tudo o que rolou. "Eu fui agredida e depois de tudo que fizemos por eles eu recebo esse punhal no peito? Então minha reação foi exatamente igual ao que eles fizeram comigo", disse ela, e completou: "Eu tinha pedido que não viessem e não me respeitaram e vieram".