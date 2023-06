Abalada, esposa de Stênio Garcia explica reação explosiva ao vivo: "Eu fui agredida"

Esposa de Stênio Garcia explica reação em programa de TV; ela conversou com CARAS nesta quinta (15)

Mari Saade, esposa do ator Stênio Garcia, está se recuperando após viver um drama. Ela passou mal durante a madrugada e sofreu um pico de pressão alta após os acontecimentos do programa Fofocalizando.

Em conversa com CARAS na manhã desta quinta-feira, 15, ela contou que está abalada com os tudo o que rolou. "Eu fui agredida e depois de tudo que fizemos por eles eu recebo esse punhal no peito? Então minha reação foi exatamente igual ao que eles fizeram comigo", disse ela.

A confusão começou quando o casal decidiu escolher o programa para exibir o resultado da harmonização facial que o ator de 91 anos fez para aliviar as marcas de expressão. No dia seguinte, eles reapareceram no programa, mas a mudança foi vítima de críticas do jornalista Leo Dias, um dos apresentadores da atração.

Surpresa, Mari Saade reagiu no ar porque ficou sem entender o tom da crítica. "Eu tinha pedido que não viessem e não me respeitaram e vieram", explicou ela. A esposa de Stênio Garcia ainda se defendeu da polêmica gerada pelo uso de expressões como "matar" e "massacrar". Segundo ela, foi um uso figurado.

"Eu não falei matar e massacrar no sentido de matar. Depois no meu quarto e no meu lar esse Léo Dias me agride do nada, eu não estava falando dele porque não o conheço e só sei da fama dele", declarou ela. "[Falei] sim de Justiça porque é aí que a gente põe as pessoas no seu devido lugar", declarou ela.

Na conversa, ela ainda esclareceu que o marido está bem e que não se importa com as confusões recentes. "Stênio está com dor ciática e não está nem aí pra essa figurada. Ele foi medicado e dormiu", explicou ela tranquilizando os fãs.

Mari Saade é casada com Stênio Garcia desde 2009. Ela tem 55 anos. Os dois se conheceram nos bastidores da novela Torre de Babel, exibida pela Globo em 1998. Antes, eles chegaram a atuar juntos quando ela ainda era criança na série Carga Pesada, exibida pela primeira vez nos anos 80.