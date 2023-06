Fãs pedem aumento após Chris Flores apaziguar barraco ao vivo: "Merece"

Fãs pedem aumento para a apresentadora; Chris Flores precisou apaziguar os ânimos

A postura da jornalista Chris Flores ao vivo no Fofocalizando exibido nesta quarta-feira, 14, gerou grande repercussão nas redes sociais. É que ela mostrou cuidado e calma para apaziguar um barraco que quase fugiu de todos os limites.

Logo no começo da entrevista com Mari Saade, esposa de Stênio Garcia, ela pediu respeito ao legado do ator após muitos exagerarem nos comentários sobre a harmonização facial que ele fez.

"A gente tem direito a sonhar. Querem brincar? Brinquem. Mas entendam esse lado que é muito importante: ele quis, ele está feliz, ela também! (...) isso é o que virou a rede social, a gente pode ver com bom humor, piada, e tá tudo bem. Mas eu acho que o que a gente tem que tirar como lição é que temos um homem, um grande ator, que construiu uma carreira, que está feliz", disse ela.

Só que minutos depois, a situação fugiu de controle quando Leo Diascriticou o resultado da harmonização facial do ator. A esposa se revoltou e fez ameaças ao vivo. "Eu vou bater em vocês, vou massacrar vocês num grau que vocês não tem noção. Acham que eu sou o que? Eu tô doente", disse ela aos prantos.

Coube então a Chris Flores apaziguar a situação . Ela fez um discurso longo no qual refletiu sobre o que aconteceu ao vivo. Sem criticar nenhum dos envolvidos, procurou entender os dois lados e deu um show de improviso.

Nas redes sociais, o público elogiou a jornalista . "Coitada da Chris Flores tentando mediar esse circo", comentou um. "Chris Flores tenta apaziguar a situação com seu equilíbrio emocional e postura madura à frente das câmeras", comentou outro. "Gente, o salário da Chris Flores deve ser muito bom pra ela se submeter a fazer esse programa", declarou outro. "A mulher merecia um programa melhor, merece até um aumento", disse outro.

Veja:

Que barraco maravilhoso kkkk Coitada da Chris Flores tentando mediar esse circo #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/ww5mhtV10n — Luiz Felipe Alves  (@sirluizfelipe) June 14, 2023

Gente o salario da Chris Flores deve ser mto bom pra ela se submeter a fazer esse programa ne https://t.co/4Vb2pZIv1n — Léo (@_leoc) June 14, 2023