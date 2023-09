Mingau, do Ultraje a Rigor, passa por nova cirurgia para aliviar pressão na cabeça

Novo boletim do hospital informa que Mingau segue em estado grave após passar por nova cirurgia; baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça

Um novo boletim médico divulgado pelo hospital São Luiz, em São Paulo, nesta quinta-feira, 7, revelou que o baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, continua em estado grave após ter passado por uma nova cirurgia para redução da pressão intracraniana. O músico está internado na UTI desde que foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3.

Segundo o comunicado divulgado à imprensa, a cirurgia aconteceu na noite da última quarta-feira, 6, para evitar riscos: “O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, com a finalidade de auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30”, diz a nota.

Além disso, o boletim também destaca que Mingau permanece em estado grave após o procedimento, internado na Unidade de Terapia Intensiva. O baixista conhecido por seu trabalho na banda brasileira de rock está sedado e respira com ventilação mecânica desde que foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, há cerca de uma semana.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, está internado após ter sido baleado na cabeça. De acordo com o site G1, a Polícia Militar está investigando o que aconteceu com o músico. Após a internação, ele passou por uma cirurgia para retirada de qualquer material estranho na área do ferimento.

Filha de Mingau usa as redes sociais para desabafar:

Desde que Mingau foi baleado, sua filha, a jovem Isabella Aglio usa as redes sociais para atualizar o estado do pai e desabafar sobre a situação. Na última terça-feira, 5, inclusive, ela reclamou dos boatos maldosos que estão circulando sobre o ataque que seu pai sofreu de criminosos: "Deus nos livre dessa gente imunda, que não faz falta ao mundo e é incapaz de pensar ou dizer algo de bom", disse.