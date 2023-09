Filha de Mingau se revolta com boatos sobre o atentado contra o pai: "Gente imunda"

Filha de Mingau se revolta com boatos e pede que oportunistas não se aproveitem do caso

Filha do músico de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, a jovem Isabella Aglio mandou um recado nas redes sociais nesta terça-feira, 5. Ela reclamou dos boatos que estão circulando sobre o ataque seu pai sofreu de criminosos.

Ela criticou o que chamou de "oportunistas". Sem citar nomes, a filha do músico pediu que seja respeitada a dor da família e classificou os boatos como comportamento típico "de gente imunda".

"Além de sofrermos ao ver uma pessoa a quem amamos muito em estado grave, encontramos oportunistas e quem se alimente de polêmicas e tentam transformar a vítima em réu. Deus nos livre dessa gente imunda, que não faz falta ao mundo e é incapaz de pensar ou dizer algo de bom", declarou ela.

Mingau segue internado em estado grave. Ele está na UTI, em coma induzido e faz uso de antibióticos, anticonvulsivantes e é observado para evitar o aumento da pressão intracraniana. Por enquanto, os médicos não tem previsão de quando ele será retirado da sedação. Os médicos ainda explicaram que a cirurgia que Mingau realizou no domingo, 3, foi para evitar infecções, já foram retirados qualquer material estranho que poderia estar na área do ferimento.

Além da banda Ultrage a Rigor, ele também ficou conhecido pelo público por sua participação ao lado de RogerMoreira no The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT. Os três são muito amigos, tanto que o apresentador decidiu cancelar as gravações por tempo indeterminado.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, está internado após ter sido baleado na cabeça. Ele foi baleado ao entrar em um bairro de Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhado de um amigo e dirigindo o seu carro. O veículo foi atingido por vários disparos e um deles atingiu a cabeça do artista.