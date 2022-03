Mercado aquecido pela Harmonização Orofacial

Referência na área, Dr. Allyson Fonseca ministra cursos de excelência para que profissionais se destaquem no mercado

A Harmonização Orofacial (HOF), é uma especialidade odontológica reconhecida e regulamentada, desde janeiro de 2019, pelo Conselho Federal de Odontologia. O Google Trends apresentou um crescimento de 540% nas buscas pelo termo HOF no Brasil e acredita-se que a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos tenha aumentado mais de 300% nos últimos dois anos. A crescente demanda refletiu diretamente no desenvolvimento de novos produtos, fortalecimento de marcas e aprimoramento de técnicas em busca de segurança e naturalidade nos procedimentos oferecidos.

Apesar de muitas vezes confundida com um tratamento único, a Harmonização Orofacial faz-se como o resultado final de um conjunto de procedimentos minimamente invasivos que visam atenuar os sinais do tempo e melhorar as proporções da face. No entanto, muito mais que uma intervenção estética, os procedimentos em HOF focam na melhora da autoestima, no empoderamento e no bem-estar global do paciente. Nesse sentido, vale destacar o uso dos preenchedores faciais e da toxina botulínica, que apresentam resultados satisfatórios.

O atendimento humanizado, com foco na prática e respaldado pela ciência, deve ser a mola propulsora da atuação do Cirurgião Dentista em HOF. É com esse foco que o Dr. Allyson Fonseca desponta como nome de destaque no país. Referência em capacitação na área, ele ministra cursos para diversos níveis de experiência, tendo passado por sua sala de aula mais de 1800 alunos, que hoje exercem papel de destaque em suas regiões. Com vasto currículo, o Dr. Allyson possui título de Mestre em Odontologia e Especialista em Harmonização Orofacial. É pós-graduado em Ortodontia e Dentística e atua como Speaker da AllerganAesthetics – o maior e mais influente laboratório farmacêutico de injetáveis faciais do mundo.

Allyson coordena cursos de Pós-graduação, cursos livres de imersão, residência e workshops em todo o Brasil, especialmente no Centro de Especialização e Treinamento da Odontologia – CETRO de Belo Horizonte, MG, onde reside. “O aluno precisa aprender que a técnica correta só trará êxito quando bem indicada, sendo imprescindível um vasto conhecimento anatômico e dos materiais disponíveis”, afirma. “Aperfeiçoar e atualizar sempre o que já faz é fundamental para todos que desejam se diferenciar no mercado odontológico”, ressalta o doutor.

E o professor Allyson tem feito a diferença em muitas carreiras, tendo concluído 21 turmas de residência, 45 turmas de imersão e 2 turmas de especialização. Ele acredita que o diferencial dos seus cursos é a busca pela naturalidade nos resultados e segurança na prática clínica por meio do emprego de técnicas já descritas na literatura.

Tendência mundial, o mercado da HOF se amplifica com a inserção de novos injetores, como cirurgiões dentistas, dermatologistas, biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros.

Foco de um número cada vez maior de profissionais da saúde aptos à realização de procedimentos estéticos, os holofotes das grandes indústrias se voltam nessa direção com expectativa de investimentos sólidos nos próximos anos. Considerando o impacto social que a HOF pode gerar, essa especialidade ocupa papel de destaque entre os profissionais mais qualificados, entre os pacientes e entre as maiores indústrias do mercado e por isso estamos certos de que a HOF ainda será pauta por muitos anos.

