MC Marcinho sai da fila de transplante de coração após piora

Hospitalizado há semanas, MC Marcinho sai da fila para transplante após contrair infecção generalizada

Internado desde o dia 27 de junho, MC Marcinho apresentou uma piora em seu quadro de saúde e saiu da fila de transplante de coração. Segundo informações do G1, o artista, de 45 anos, está com uma infecção generalizada.

O funkeiro está hospitalizado há semanas com um quadro de insuficiência renal e cardíaca. Os familiares dele fizeram um pedido de doação de sangues nas redes sociais.

Por conta de seu estado grave, MC Marcinho acabou sendo retirado da fila de transplante de coração. No Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter os requisitos mínimos para conseguir passar pela cirurgia e receber o órgão.

A assessora do cantor explicou como a situação está difícil: "Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia".

Nos últimos dias, a esposa de MC Marcinho anunciou o divórcio. "Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde. Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus", escreveu ela.

No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória sendo intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial.

Por que Faustão terá prioridade na fila do transplante de coração?

O apresentador Faustão terá prioridade na fila do transplante do coração. Seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o artista de 73 anos não ficará no fim da fila.

Segundo a médica Silvia Ayub Ferreira, que coordena o Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, o apresentador atende todos os critérios para conseguir a prioridade. Ela explicou o que é levado em consideração.

Segundo ela, “quando o paciente está internado necessitado de medicação inotrópica para ajudar na contração do coração ou algum dispositivo de assistência circulatória, ele passa na frente de pacientes que estão em casa. Ele recebe uma priorização”. A declaração foi ao 'Metrópoles'.

Como Faustão está internado na UTI, ele se adequa aos critérios. Neste domingo, um boletim médico revelou uma piora no quadro clínico do apresentador. Segundo os médicos, ele está usando medicações para o controle do bombeamento do sangue pelo organismo. Fausto Silva está internado há 15 dias.