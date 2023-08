Além de Faustão: saiba quais famosos precisaram passar por transplantes de órgãos

Faustão aguarda na fila de transplante de coração; relembre outros globais que já receberam doações de órgãos

No último domingo, 12, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou que o apresentador Faustão entrou para a fila do transplante de coração após apresentar piora no quadro de insuficiência cardíaca. A notícia resgatou a realidade de diversos famosos que também já aguardaram para receberem doações de órgãos.

Além do apresentador, outros rostos conhecidos na televisão brasileira já passaram por transplantes, como a atriz Drica Moraes. Em 2010, a artista enfrentou uma luta contra a leucemia e precisou receber um transplante de medula óssea de um doador desconhecido, que foi identificado e se encontrou com a famosa cinco anos após o procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drica Moraes (@oficialdricamoraes)

O ator Reynaldo Gianecchini também precisou passar por um procedimento delicado em 2011 para a luta contra um tipo de câncer no sangue, o linfoma não-Hodgkin. Mas ao contrário de Drica, o galã recebeu um autotransplante de células tronco retiradas da própria medula óssea como tratamento para a doença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

A atriz Claudia Rodrigues se submeteu a um transplante semelhante em 2016. Após ser diagnosticada com esclerose múltipla, doença que afeta o sistema nervoso central, a artista passou por um transplante de células-tronco. Atualmente, a famosa segue em busca de outros tratamentos para melhorar a sua qualidade de vida na luta contra a doença crônica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atriz Claudia Rodrigues (@claudia_rodrigues_oficial)

O ator Norton Nascimento também passou por um transplante de coração para solucionar um aneurisma em 2003. Mas infelizmente, o artista, que ganhou notoriedade após participar de novelas da Globo e do SBT, foi vítima de falência cardíaca após contrair uma infecção pulmonar em 2007.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EDUARDO CONCEIÇÃO - NOVELAS (@memoria_teledramaturgica)

Fora do país, alguns artistas globais também receberam transplantes de órgãos, como a cantora e atriz Selena Gomez. Em 2017, a famosa recebeu a doação de rim de uma de suas melhores amigas, a atriz Francia Raisa, após enfrentar complicações no quadro de uma doença autoimune, o Lúpus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Esposa de Faustão atualiza estado de saúde:

A esposa de Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, se pronunciou nesta terça-feira, 22, sobre o estado de saúde do marido que segue internado à espera de um transplante cardíaco. Segundo Luciana Cardoso, o apresentador segue estável e o quadro clínico não apresenta novidades em declaração a 'Quem'.