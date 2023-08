Novas informações: esposa de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador

Esposa de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador; ela se pronunciou pela primeira vez

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva, o Faustão, se pronunciou nesta terça-feira, 22, sobre o estado de saúde do marido que segue internado à espera de um transplante cardíaco.

Segundo ela, o apresentador segue estável e o quadro clínico não apresenta novidades. As declarações foram para a 'Quem'. Segundo o veículo, o apresentador está bem e segue na UTI.

Neste domingo, um boletim médico revelou uma piora no quadro clínico do apresentador. Segundo os médicos, ele está usando medicações para o controle do bombeamento do sangue pelo organismo. Fausto Silva está internado há 15 dias.

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz a mensagem.

Faustão apareceu pela primeira vez neste sábado em depoimento

Em um vídeo publicado nas redes sociais ontem, Faustão mandou um recado para os fãs. "Oh, galera! Hoje, o dia em que minha filha estreou e fiz meu último programa na Band... por sorte, ainda não morri", disse ele, bem-humorado. "Estou preparado para coisas da vida", afirmou.

O apresentador disse que ainda não há uma decisão médica sobre a cirurgia a ser feita. "Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir ainda que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze. Tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. Com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima", completou ele, se referindo a Deus. O apresentador acaba de encerrar seu contrato com a Band.