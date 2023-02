MC Gui surge no hospital e explica o motivo da internação

MC Gui mostra fotos no hospital após sofrer acidente e revela o motivo: 'Mais uma lesão e mais uma cirurgia'

O cantor MC Gui (24) foi internado na última quinta-feira, 23, para passar por uma cirurgia nesta sexta-feira, 24. Ele contou que sofreu um acidente enquanto jogava futebol e teve uma lesão no joelho. Assim, o artista precisou ser internado para realizar uma cirurgia no joelho .

Nas redes sociais, MC Gui mostrou as fotos de quando foi internado no hospital. Nos stories do Instagram, ele contou que rompeu o ligamento cruzado do joelho. “Machuquei meu joelho jogando bola no começo do mês aqui em São Paulo. Fiz a ressonância, fui viajar e, lá no meio da viagem, eu descobri que estava com o ligamento cruzado rompido. Resumindo, vou ter que fazer a cirurgia. Eu consigo andar em linha reta, mas quando eu vou fazer curva... Vamos que restaurar o ligamento. Estava cheio de planos, mas serão adiados”, disse ele.

Nos comentários, ele recebeu o apoio dos fãs antes do procedimento. “Boa recuperação”, disse um seguidor. “Melhoras”, declarou outro. “Força total”, comentou mais um.

José de Abreu sofre acidente nos bastidores de 'Mar do Sertão'

O ator José de Abreu levou um susto ao sofrer um acidente nos bastidores da novela 'Mar do Sertão', da Globo. Ele contou que levou um empurrão do jégue que faz parte das gravações e caiu no chão. O momento foi um incidente e ele foi levado para fazer exames e está bem.

"O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela #MardoSertao: O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso", disse ele no Twitter.

E completou: "Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulancia da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Ja tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só".