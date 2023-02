José de Abreu sofre acidente na Globo e sai da gravação em ambulância

José de Abreu revela o que aconteceu em acidente nos bastidores de Mar do Sertão: 'Chama a ambulância da própria Globo'

O ator José de Abreu sofreu um acidente inusitado nos bastidores das gravações da novela Mar do Sertão, da Globo. Ele sofreu uma queda ao ser empurrado pelo jegue Shôpi Centi, que é o parceiro de Timbó (Enrique Diaz). Com o empurrão, o artista caiu de costas no chão e a Globo ativou o protocolo para acidentes nas gravações. Assim, ele foi levado de ambulância para o hospital para realizar exames.

Nas redes sociais, o artista contou que está bem e não aconteceu nada demais em seu corpo. "O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela #MardoSertao: O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso", disse ele no Twitter.

E completou: "Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulancia da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Ja tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só".

José de Abreu relembra amizade com Alicinha Cavalcanti

Em passagem no Camarote CARAS na Sapucaí, José de Abreu relembrou a amizade com a promoter Alicinha Cavalcanti, que faleceu em decorrência de complicações da Afasia Progressiva Primária. "Eu tive a minha época... Foi a áurea de Alicinha Cavalcanti, ficamos muito amigos, ela era 'a promoter'. Deu um up na maneira de tratar os artistas, sempre muito profissional e ativa. Senti muito a morte dela, foi uma coisa muito triste", disse ele.

E completou: "Quando ela morreu eu já tinha meio que parado da badalação. Voltei pelos 30 anos da Caras, meio inesperado né? Eu falei vamos embora! A Caras foi a primeira revista, assim como Alicinha, que tratava o artista sem fofoca. Falava as coisas que a gente dizia. Foi uma revolução para nós artistas".