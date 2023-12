Marido de Sasha Meneghel surge no hospital e revela o que aconteceu

Marido de Sasha Meneghel, o cantor gospel João Lucas mostra foto em um hospital e conta o que aconteceu para ter ido procurar os médicos

O cantor gospel João Lucas, que é marido da modelo Sasha Meneghel, surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto no hospital. Ele contou que precisou de cuidados médicos após sentir dores na lombar.

Nos stories do Instagram, o artista explicou que sentiu o corpo ‘travado’ após fazer muito exercício físico nas férias e precisou ir ao hospital para se sentir melhor. "Está tudo bem agora! Eu estava com muita dor na lombar, acho que eu dei algum mal jeito nesses dias, fiz wakeboard, corri, fiz bastante exercício físico e aí me deu ruim. Eu estava com muita dor, tudo travado, não dormia há quatro noites por causa da dor e, graças a Deus, está tudo bem agora. Estou medicado, já fiz todos os exames, o doutor e a equipe [médica] cuidaram, como sempre, muito bem de mim", disse ele.

E completou: "Tem que cuidar, é uma dor muito chata, bem chata mesmo, acho que é uma das maiores dores que eu já tive, tipo aquelas dores que nada passa e não tem posição em que você fique confortável: você está sentado, está doendo, você está de pé, está doendo. A minha última opção é ir ao hospital, mas eu preferi cuidar disso logo para passar".

Por fim, ele brincou: "E é isso, só para a gente fechar o ano com chave de ouro, mas esse é sinal que 2024 vai ser maravilhoso".

Por que João Figueiredo mudou de nome?

O marido da modelo Sasha Meneghel, antes conhecido como João Figueiredo, surpreendeu ao abandonar seu sobrenome e mudar seu nome artístico em todas as suas redes sociais. O cantor, que agora assina como João Lucas, revelou que a alteração está relacionada a uma nova fase em sua carreira musical.

Por meio dos stories em seu perfil oficial do Instagram, João compartilhou sua animação ao dividir uma novidade: "Nem estou acreditando que esse momento chegou. Finalmente posso dizer que voltei", brincou ele ao retornar ao nome que costumava usar durante sua infância, já que iniciou sua carreira nos palcos quando criança.

Na sequência, o cantor revelou que além de mudar seu nome, ele também voltou a cantar após um período longe dos microgofones. E o retorno surge com o lançamento de uma canção especial, ‘Meu bem’, que é dedicada a sua esposa: “Essa música é muito especial pra mim. Fiz de presente de aniversário para Sasha no ano passado e a pedido dela eu resolvi lançar”, contou.