Mamma Bruschetta tem quadro de saúde atualizado após deixar UTI

Na última quarta-feira, 17, a atriz e apresentadora Mamma Bruschetta deixou a UTI após ser internada por arritmia cardíaca e pneumonia

Na última quarta-feira, 17, a atriz e apresentadora Mamma Bruschetta deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ela tratava uma arritmia cardíaca e também uma pneumonia. A famosa foi internada no Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, em São Paulo, na última sexta-feira, 12.

De acordo com a nota divulgada nos Stories de seu perfil oficial, Mamma teve uma melhora clínica e os médicos decidiram transferi-la para o quarto, onde seguirão com o tratamento. Novos exames serão realizados ao longo do dia e caso ela responda bem, já poderá voltar para casa.

Mamma Bruschetta tem quadro de saúde atualizado.

Após ser internada, a artista apareceu em seu Instagram para tranquilizar os fãs. "Eu tô passando aqui pra dizer que eu estou bem, estou sendo medicada, estou sendo tratada da minha pneumonia, da minha arritmia, por grandes médicos aqui do hospital São Luiz.", disse ela. E completou: "E venho também especialmente agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários, me desejando saúde, me desejando melhoras, só coisas boas. Amo vocês."

Nos comentários da publicação que informava sua internação, amigos e fãs desejaram uma rápida recuperação. "Vibrações de muita saúde e amor. Que sua boa recuperação aconteça em breve, querida", disse a atriz Adriana Lessa. "Já deu tudo certo", afirmou a cantora Simony. "Deus no comando Mamma, estamos vibrando luz de cura", falou uma seguidora. "Mandando aqui as melhores energias pra que ela se recupere logo. Muito axé", comentou uma fã.

Catia Fonseca diz que salvou Mamma Bruschetta da morte

Recentemente, no programa Melhor da Tarde, da Band, Catia Fonseca relembrou quando Mamma Bruschetta precisou ser socorrida com urgência ao tomar refrigerante escondido após uma cirurgia.

"Ela colocou um balão gástrico e tomou refrigerante escondido à base de cola. Chegou no hospital, o médico queria abrir o peito dela, porque ela tava infartando". A apresentadora ainda relata que correu até o hospital para impedir que fizessem o procedimento, já que Mamma possui uma válvula do coração invertida.