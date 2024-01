Mamma Bruschetta é internada na UTI

A apresentadora Mamma Bruschetta foi internada na UTI de um hospital de São Paulo, e foi diagnosticada com pneumonia e arritmia cardíaca

Mamma Bruschetta foi internada no Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, em São Paulo, nesta sexta-feira, 12. Após realizar alguns exames, ela foi diagnosticada com pneumonia e arritmia cardíaca.

O perfil oficial da famosa no Instagram, divulgou um boletim médico com mais detalhes sobre seu quadro de saúde. "O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente "Mamma Bruschetta" deu entrada no pronto-socorro da unidade nesta sexta-feira (12), com quadro de tosse e falta de ar."

"Foram realizados exames complementares que identificaram quadros de pneumonia e arritmia cardíaca. A paciente foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e tratamento, com quadro estável, consciente e comunicativa", diz a nota, que não dá previsão de alta.

Nos comentários, amigos e fãs desejaram uma rápida recuperação. "Vibrações de muita saúde e amor. Que sua boa recuperação aconteça em breve, querida", disse a atriz Adriana Lessa. "Já deu tudo certo", afirmou a cantora Simony. "Deus no comando Mamma, estamos vibrando luz de cura", falou uma seguidora. "Mandando aqui as melhores energias pra que ela se recupere logo. Muito axé", comentou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mamma Bruschetta (@mammabruschetta)

Cátia Fonseca diz que não queria trabalhar com Mamma Bruschetta e revela o motivo

A apresentadora Cátia Fonseca surpreendeu ao contar que teve um atrito com Mamma Bruschetta no início da parceria delas na TV. Em entrevista no podcast Bagaceira Chique, ela contou que não queria trabalhar com a artista no programa Mulheres e tentou impedir que ela fosse contratada pela atração.

Isso porque ela não gostava de uma característica do trabalho da colega. "Não gostava dela porque era ela muito maldita, tirava as pessoas do armário. Quando fui pra Gazeta, eu fui contratada e falei: 'essa personagem não quero'. Aí falaram: 'mas por quê?' [Eu disse:] 'porque ela é muito maldita, se a pessoa não quis falar nada da vida pessoal dela, a gente não pode arrancar'. Eu não concordo, não compactuo com isso", disse ela. Confira a entrevista completa!