Cátia Fonseca diz que não queria trabalhar com Mamma Bruschetta e revela o motivo

Cátia Fonseca choca ao revelar o motivo para ter dito que não queria trabalhar com Mamma Bruschetta: 'Maldita'

A apresentadora Cátia Fonseca surpreendeu ao contar que teve um atrito com Mamma Bruschetta no início da parceria delas na TV. Em entrevista no podcast Bagaceira Chique, ela contou que não queria trabalhar com a artista no programa Mulheres e tentou impedir que ela fosse contratada pela atração.

Isso porque ela não gostava de uma característica do trabalho da colega. "Não gostava dela porque era ela muito maldita, tirava as pessoas do armário. Quando fui pra Gazeta, eu fui contratada e falei: 'essa personagem não quero'. Aí falaram: 'mas por quê?' [Eu disse:] 'porque ela é muito maldita, se a pessoa não quis falar nada da vida pessoal dela, a gente não pode arrancar'. Eu não concordo, não compactuo com isso", disse ela.

Então, ela completou: "Aí falaram: 'e se ela for abençoada pelo papa'. Eu falei: 'bom, se ele fizesse milagre pra ela ficar boazinha'. E ela se tornou outra pessoa. Mas eu cheguei pra ela e falei: 'a gente vai trabalhar juntas, mas eu falei que não queria trabalhar com você porque você era muito maldita'.Ela falou: 'ainda bem, porque eu não gosto de ser desse jeito também, eu era porque o Clodovil queria'".

Por fim, Cátia e Mamma conseguiram entrar em um acordo e se tornaram uma das duplas queridinhas da TV brasileira. "Eu falei: 'então tá bom, a partir de hoje o que eu achar que você fez de errado, eu te falo, e o que você achar que eu fiz, a gente se acerta, porque a gente vai trabalhar juntas e não tem jeito'. E a gente fez isso. A gente chegou a brigar por algumas situações, resolvia, acabava e pronto. Mas ela é uma queridíssima", afirmou.

Cátia Fonseca faz rara aparição de biquíni

A apresentadora Cátia Fonseca, de 54 anos, agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita apenas de biquíni. A estrela foi curtir o feriadão no Rio de Janeiro e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca.

Nas redes sociais, ela fez uma rara aparição com o look mínimo e colocou para jogo suas curvas impecáveis e a barriga chapada. Na foto, ela usou apenas um biquíni tomara que caia estampado e foi flagrada enquanto estava saindo do mar após se refrescar.