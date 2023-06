Aos 54 anos, Cátia Fonseca faz rara aparição só de biquíni em dia na praia: 'Muito gata'

Discreta em sua vida pessoal, Cátia Fonseca pega os fãs de surpresa ao posar apenas de biquíni e exibir o seu corpaço escultural

A apresentadora Cátia Fonseca, de 54 anos, agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, ao compartilhar uma foto inédita apenas de biquíni. A estrela foi curtir o feriadão no Rio de Janeiro e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca.

Nas redes sociais, ela fez uma rara aparição com o look mínimo e colocou para jogo suas curvas impecáveis e a barriga chapada. Na foto, ela usou apenas um biquíni tomara que caia estampado e foi flagrada enquanto estava saindo do mar após se refrescar.

Na legenda, ela disse: “Estava com saudade de uma praia, um mergulho no mar e dessa vitamina D!”. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “É a musa do verão”, disse um seguidor. “Tá muito gata”, declarou outro. “Naturalmente bela, maravilhosa”, escreveu mais um.

Cátia Fonseca curte noitada com o marido

A apresentadora Cátia Fonseca aproveitou uma noite tranquila no final de maio para curtir uma noitada ao lado do marido, o diretor de TV Rodrigo Riccó. Os dois fizeram uma rara aparição juntos ao prestigiarem o show da cantora Dionne Warwick em São Paulo, que teve o apoio de CARAS.

Discretos na vida pessoal, os dois vivem um relacionamento longe dos holofotes, mas abriram uma exceção na chegada ao evento e posaram juntinhos. Abraçados, eles esbanjaram simpatia antes do início do show.

Atualmente, Cátia Fonseca comanda o programa Melhor da Tarde, na Band.

Cátia Fonseca nega ida para a Globo

A apresentadora Cátia Fonseca colocou um ponto final nos rumores de que poderia trocar de emissora. Contratada da Band, ela foi alvo de comentários de que estaria em negociação com a Globo. Porém, ela desmentiu.

Em participação no Programa de Todos os Programas, do R7, ela contou que não está negociando com outra emissora e só foi ao estúdio da concorrente para gravar uma participação em um programa do GNT.

“A Globo não me procurou! Eu não conversei com ninguém, eu fui gravar com o Porchat, porque o Porchat já estava me chamando para gravar há mais de um ano no 'Que História É Essa Porchat', e aí eu fui gravar”, disse ela.