Cátia Fonseca desmente rumores de negociação com a Globo

Cátia Fonseca se pronuncia após rumores de que poderia trocar de emissora e explica ida ao estúdio da Globo

A apresentadora Cátia Fonseca colocou um ponto final nos rumores de que poderia trocar de emissora. Contratada da Band, ela foi alvo de comentários de que estaria em negociação com a Globo. Porém, ela desmentiu.

Em participação no Programa de Todos os Programas, do R7, ela contou que não está negociando com outra emissora e só foi ao estúdio da concorrente para gravar uma participação em um programa do GNT.

“A Globo não me procurou! Eu não conversei com ninguém, eu fui gravar com o Porchat, porque o Porchat já estava me chamando para gravar há mais de um ano no 'Que História É Essa Porchat', e aí eu fui gravar”, disse ela.

Cátia Fonseca se emociona ao vivo

Durante o programa Melhor da Tarde da última terça-feira, 16, Cátia Fonseca não segurou a emoção ao comentar sobre os desdobramentos do caso Henry Borel, menino que morreu quando estava sob os cuidados da mãe, Monique Medeiros, e do vereador Doutor Jairinho.

“Primeiro, eu vou te falar assim… é fácil a gente achar que as pessoas são ruins, mas são influenciadas por outros”, começou ela com lágrimas nos olhos.

“Desculpa, todo mundo conhece alguém que não presta, todo mundo conhece. Pode não ser seu amigo, seu parente muito próximo, mas você conhece alguém que não presta. Você vira uma pessoa que não presta porque você conhece alguém que não presta? Então desculpa, eu acho que o Henry é um anjo, mas que o Leniel tem uma alma tão bondosa, que não consegue nem ver o mal que ele conviveu diariamente”, declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!