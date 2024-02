Madrinha de Mavie, filha de Neymar, é internada às pressas: 'Já vai operar'

Madrinha de batismo de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Hanna Carvalho revela que foi internada para passar por cirurgia às pressas

Madrinha de batismo da pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a estrela Hanna Carvalho surpreendeu ao contar que foi internada às pressas no último final de semana. Em um depoimento nas redes sociais, ela revelou que passou por uma cirurgia para retirar as próteses de silicone das mamas após ser diagnosticada com uma infecção avançada.

Ela contou que sentiu dor na região das mamas, falou com sua médica e recebeu a orientação de se internar rapidamente para realizar a cirurgia. Agora, ela já recebeu alta hospitalar e está descansando em casa.

"Finalmente em casa depois de seis dias no hospital. Vou explicar rápido o que aconteceu. Minha prótese encapsulou. Até aí, ok, continuei vivendo. Só que ela começou a gerar muita dor. E eu comecei a largar mão, não fui atrás. Dez dias atrás, a inflamação foi crescendo e ficou do tamanho de uma ameixa pequena. No domingo, estava com sangue e pus. Na hora, eu liguei para a doutora. Eu sou teimosa, não fui atrás, demorei. E ela falou: ‘Hanna, vai agora para o Einstein e já vai operar. A infecção está muito pesada'. O medo era da infecção chegar à rede sanguínea, aí seria muito mais complicado”, disse ela.

Então, ela falou sobre a ida ao hospital. "Domingo, eu saí do casamento e fui direto para o hospital. Cheguei no hospital e já fui direto para a cirurgia. A doutora falou: ‘A gente vai ter que tirar a prótese’. Tirei as duas próteses, estou sem nada porque o foco era eliminar a infecção, que podia se transformar me algo bem maior. Graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, vão atrás das coisas, vejam os sinais. Deus está sempre comigo, podia ter sido muito pior. E a gente nunca acha que vai vir o pior, vai deixando e, quando vê, já está um negócio bizarro”, declarou.

Hanna ainda contou que vai passar por uma nova cirurgia estética nos seios em breve. "Agora vou ficar no antibiótico sete dias, vida normal. Daqui três meses, eu faço a parte estética da minha mama. Eu não vou voltar a colocar a prótese. Depois eu conto o que vou fazer, é outro procedimento. Até lá é esperar a cicatrização completa. Odeio ficar no hospital”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Hanna Carvalho (@han.carvalho)

Quem é Hanna Carvalho?

Hanna Carvalho trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, que é afilhada de Bruna Biancardi. Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá.

Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.