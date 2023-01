Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, reflete após um mês de retirada de nódulo

Modelo e influenciadora Laura Fernandez relembra susto que teve com diagnóstico de nódulo no pescoço

A modelo e influenciadora Laura Fernandez (24) refletiu em suas redes sociais nesta terça-feira, 17, sobre a cirurgia que fez há um mês para a retirada de um nódulo no pescoço. A ex-nora da cantora Preta Gil (48), falou sobre como está se sentindo depois da operação, depois de descobrir um gânglio no Natal de 2021.

“Um mês de cirurgia. Um mês que muita coisa mudou, que muita coisa saiu. Um mês meio afastada daqui [das redes sociais] e tentando entender tudo que aconteceu. Um mês sentindo aflição em ver essa nova marca no meu corpo”, começou a ex-mulher de Fran Gil, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Tenho uma amiga, @martchela__, que acha sexy todas as marcas que a vida nos dá, comecei a achar também. Deixei mais minha cara com os curativos fofinhos que ia encontrando. Viraram um acessório. 'Qual vai ser o tema do dia?' Agora a vida volta, mas não ao normal de antes, mas a um normal novo. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho e preocupação, mas já está tudo bem. Agora a preocupação é em saber que curativo vai ser o do dia”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Fernandez (@laura)



Depois de um mês de sua operação, ela relembra como foi descobrir o nódulo. “Exatamente um ano atrás, no Natal passado, eu 'bebinha' de vinho com minhas amigas, descobri esse gânglio. Senti algo estranho, alto, e me assustei. Demorei um ano para marcar essa cirurgia por medo, por falta de tempo, por despreocupação. Coloquei na minha cabeça que queria colocar silicone, fazer uma lipo e só assim 'aproveitar' que já estava no hospital, fazer a retirada desse nódulo”, relatou.

“Eu estava entrando no avião com a minha filha e descobri que estava com a imunidade comprometida. E daí vieram milhões de pensamentos ruins misturados com aquele ser de luz no meu lado. Passei o voo chorando porque não queria morrer. Passei os dias fazendo ela dormir primeiro para eu desabar. Não queria perdê-la, não queria estar sentindo esse desconforto de não saber o que está acontecendo dentro de mim, de fato, e o que poderia acontecer. Exames refeitos. Mais uma consulta e minha imunidade tinha voltado ao normal. Lembro do alívio da minha médica ao falar sobre a melhora dos exames e também dizendo que a junção do resultado negativo dos exames e o nódulo poderiam ser sintomas de leucemia”, revelou, falando que estava com muito medo.