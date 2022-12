Preta Gil se derrete ao assistir à primeira apresentação de balé da neta: ''Linda!''

Cantora Preta Gil encanta ao compartilhar vídeo da primeira apresentação de balé da neta, Sol de Maria, filha de Fran Gil e Laura Fernandez

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais para compartilhar um momento especial da vida de sua única neta: a primeira apresentação de balé!

Na noite de segunda-feira, 05, a artista prestigiou a pequena Sol de Maria, de 7 anos, fruto do relacionamento de Fran Gil (27) com a modelo Laura Fernandez (24).

Em seu feed no Instagram, a filha de Gilberto Gil (80) publicou um clique em que aparece ao lado da garotinha, que surgiu de vestido e boina para sua estreia, e um vídeo dela no palco e babou pela neta.

"Aí essa Sol de Mary. Vovó Pretinha se derreteu toda assistindo sua primeira apresentação do ballet! Te amo tanto, mas tanto!!! Você estava linda!!! Parabéns, meu amor", disse Preta Gil ao legendar a postagem.

"Que amor! Como ela é graciosa!!!!", "Ai, que fofaaaa", "Que linda, Sol, você vai ser uma artista muito linda e famosa", "ela tá um encanto", "É lindo! Mas, nada se compara ela cantando com o Biso. Canta lindo demais! Super afinada, tranquila como uma criança feliz! Parabéns", comentaram os fãs.

Confira a publicação de Preta Gil com a neta:

Preta Gil parabeniza a amiga Angélica

Preta Gil usou as redes sociais para homenagear Angélica, que completou 49 anos de vida na última quarta-feira, 30. Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou uma sequência de cliques com a apresentadora, sendo alguns mais antigos, e celebrou a amizade e os diversos momentos que elas dividiram juntas.

"Dia da minha amiga @angelicaksy. Aí Geli, são tantos anos de amizade, tantas histórias lindas, a gente sempre presente na vida uma da outra, nos bons e maus momentos!!! Você é uma amiga fiel, mulher iluminada, de fibra e que admiro demais!!! Te amo muito!!! Te desejo axé, saúde, sucesso e tudo de mais especial na sua vida!!! Feliz aniversário!!!", desejou Preta.

