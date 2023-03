Laura Fernandez desabafa após ser hospitalizada: “Doloroso”

Ex-nora de Preta Gil, Laura Fernandez relata susto e atualiza os seguidores sobre estado de saúde

Laura Fernandez (32) deu um susto em seus seguidores na manhã desta sexta-feira, 17. Em seu Instagram, a ex-nora de Preta Gil (48) revelou que precisou ser hospitalizada após sentir fortes dores nos rins. Com algumas imagens no hospital, a modelo argentina abriu o coração para falar sobre o ocorrido e atualizou seu estado de saúde.

A mãe de Sol de Maria (7), fruto do relacionamento com Fran Gil (28), desabafou na legenda do álbum de fotos em que surge abatida no hospital: "Pelo visto a ressaca do carnaval ainda não acabou. Ou o inferno astral está com um certo atraso. Ou eu só não ouvi minha mãe quando ela falava: beba água”, ela brincou.

Em seguida, Laura explicou o motivo da hospitalização: “Juro, ser lembrada pela mãe de beber água é muito menos doloroso do que ser lembrada com pontas muito fortes no rim. Experiência de quem teve que ficar algumas horas no hospital e fazer dois ciclos de remédio para dor, de tanto chorar pela mesma.”, contou.

A modelo aproveitou para tranquilizar os seguidores: "Já tô melhorando, a febre já tá passando e água já voltou ao seu hábito de estar dentro do meu corpinho, como estava antes do carnaval…… sempre ele!”, e aconselhou, depois de pedir desculpas pelo sumiço: “Bebam álcool, mas também muuuuuita água”, finalizou com bom humor.

Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, reflete após um mês de retirada de nódulo

Em janeiro deste ano, Laura Fernandez refletiu sobre a sua operação para a retirada de um nódulo no pescoço, um mês após passar pelo susto. Em seu Instagram, a ex-nora de Preta Gil publicou um álbum de seus curativos para relatar a mudança de seu estilo de vida e como está se sentindo física e emocionalmente após a cirurgia, além de agradecer o apoio de amigos e familiares.