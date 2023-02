José Mayer anuncia melhora após internação por sangramento no pulmão

Ator José Mayer fez comunicado em suas redes e refletiu sobre dor e sofrimento após internação

O ator José Mayer surgiu com boas notícias em uma postagem no Instagram. Ele foi internado há quase 20 diuas na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com um sangramento no pulmão, mas está melhorando.

“Hoje eu quero dividir com vocês uma ótima notícia: "Vou receber alta médica amanhã, dia 27, e vou poder então voltar para minha casa depois de ter ficado 19 dias internado para cuidar da recuperação da minha saúde”, começou.

“A dor e o sofrimento surgem em nosso caminho algumas vezes porque são fatos normais na vida de qualquer um, não é? É ilusório imaginar que a vida pode estar sempre sob o nosso controle. Foi um período difícil, sim, mas eu acho que até mesmo da dor a gente pode tirar lições importantes”, refletiu o ator.

“Aproveito para agradecer de todo o coração, aos heróis profissionais da saúde que cuidaram de mim e a todos vocês que me sustentaram com carinho e orações”, concluiu.

Veja comunicado: