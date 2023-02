Sonia Abrão dá declaração corajosa após acusação de Zé Mayer: "Minha opinião"

Sonia Abrão dá declaração corajosa durante o 'A Tarde é Sua'; veja

O ator José Mayer foi vítima da opinião forte de Sonia Abrão durante o A Tarde é Sua exibido nesta sexta-feira, 24. Aposentado, o galã enviou uma mensagem de texto para o programa afirmando que está bem após a internação que deixou os fãs assustados.

“Agradeça a Sonia pelo carinho e pela preocupação comigo. Diga a ela que já estou bem próximo da alta, graças a Deus. Na verdade, o que eu tive foi uma recidiva da doença autoimune que surgiu em mim por ocasião daqueles nefastos acontecimentos de 2017, quando acabei optando pelo silêncio e pela minha profissão de ator, um ano antes de completar meus 50 anos de carreira”.

Além de culpar a Globo por sua doença, ele ainda lamentou as críticas que recebeu na época. “Eu, que me tornei uma espécie de ‘símbolo’ do velho homem machista pela repetição de tantos personagens com este perfil, acabei virando um alvo um tanto óbvio. Mas concordo que a reconstrução de novos valores de masculinidade é, sim, uma necessidade dos novos tempos”, concluiu.

Sempre dona de opiniões fortes, Sonia Abrão criticou o ator e lembrou que as denúncias eram graves. "Eu acho que, no geral, ele vai lá pra trás e acha que todo o ocorrido foi em função dos personagens machistas que ele interpretava, daí ele virou um alvo fácil e acabou sendo acusado de tudo aquilo… A noção que eu sempre tive e bate muito nessa tecla, é que a Globo realmente não podia tomar uma outra atitude”

Ela seguiu desabafando. “A acusação era seríssima e fazia todo sentido. Logo em seguida, vieram outras atrizes e falaram outras coisas… Enfim, ficou tudo lá em 2017, momento em que a Globo o desligou e ele próprio se desligou da carreira dele, até porque ele poderia para outra emissora, poderia ter ido fazer cinema, poderia estar no teatro, pois ele é um grande ator e isso ninguém pode negar”, continuou ela que deu uma opinião forte.

“O motivo [da demissão da Globo] foi sério. No meu entender, sempre achei que a denúncia era procedente e as coisas acabaram se encaminhando do jeito que tinha que se encaminhar… Ele fala que foi um símbolo em função dos personagens machistas, mas não foi, foi por caso real mesmo, pelo menos na minha opinião”.

SUSTO

O ator José Mayer foi internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para a realização de exames médicos. Ele teve uma indisposição respiratória e procurou ajuda médica. Ele está hospitalizado e está bem. A equipe dele informou que o artista deverá ter alta nos próximos dias.

“Em resposta às solicitações da imprensa informamos que o ator José Mayer se encontra internado na Casa de Saúde São José para uma sequência de exames necessários após ligeira indisposição respiratória. O ator encontra-se com bom ânimo, respirando sem necessidade de aparelhos e, após a realização dos exames, tem alta já prevista para os próximos dias. Ele, que recentemente postou um agradecimento ao carinho dos fãs e amigos, renova sua gratidão a todos, mais uma vez”, informaram.