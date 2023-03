Jojo Todynho comemora emagrecimento: "Sem precisar de extensor de cinto no avião"

Jojo Todynho tem feito exercícios físicos e está acompanhada por uma nutricionista

Jojo Todynho (26) dispensou o extensor de cinto durante um voo. Do seu assento no avião, a cantora fez um vídeo mostrando a "folga" na região abdominal e comemorou seu emagrecimento.

"Primeiro voo do ano sem precisar de extensor. Ainda deu para dar uma puxadinha, uma apertadinha. Estou sofrendo, mas está funcionando!", observou a artista.

A cantora também tem feito exercícios físicos e acompanhamento com uma nutricionista. Recentemente, ela desabafou sobre sua intenção de fazer uma cirurgia bariátrica.

Na ocasião, seguidores disseram que ela "perderia a graça" se emagrecesse. "Jojo não está na minha gordura, mas na minha personalidade. Meu peso não interfere na pessoa que eu sou. Nosso caráter é único, e quem a gente é nunca vai mudar sendo magra, gorda, alta ou baixa. Isso não vai mudar a filha, a neta, a amiga que eu sou, a mãe que um dia eu vou ser, a namorada... nada! Cada um sabe o que é melhor para si e o que busca para sua vida. Eu busco uma vida saudável, que eu possa ter mais liberdade de movimentos. Isso não vai mudar minha luta contra a gordofobia, o preconceito e o racismo. Meu discurso continua o mesmo. Não é sobre corpo, é sobre caráter", respondeu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho pede que nome de sua mãe seja excluído da certidão de nascimento: "Quem me criou foi minha avó"

Jojo Todynho contou que pediu a retirada do nome da mãe de sua certidão de nascimento. Em uma troca de mensagens com o ex-marido da cantora, ela a teria chamado de "ordinária".

"Queria deixar um recado aqui para uma fã minha que insiste em dizer que me ama. Te dar uma dica, começa a juntar porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona... Outra coisa que queria deixar claro aqui é que, daqui a pouco vai sair aí na mídia, que eu entrei com um processo de exclusão do nome, dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família", desabafou.