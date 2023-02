Jojo Todynho coloca corpão para jogo ao pegar pesado na academia: ''Misericórdia''

Focada, cantora Jojo Todynho publicou vídeo pegando pesado na musculação e impressionou

A cantora Jojo Todynho (26) está mais focada do que nunca em adotar uma rotina fitness. Após reclamar de sua dieta, a famosa mostrou que agora está pegando pesado na academia ao contratar uma personal trainer nada boazinha.

Nesta segunda-feira, 27, a funkeira já iniciou a semana no foco e foi fazer musculação. Um pouco de seu treino foi exibido em um vídeo na rede social e ela chamou a atenção ao surgir de roupa fitness se exercitando.

"Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Platão", refletiu a artista ao exibir o momento de superação e conquista.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com o foco da cantora. "Misericórdia, logo com essa personal?! Prepare-se pra virar uma musa em um mês", escreveram. "Só de você se colocar aí você já é vencedora", parabenizaram outros.

Veja o vídeo de Jojo Todynho treinando com personal:

Jojo Todynho posta fotos com bumbum à mostra e manda recado: ''É minha, cuide da sua''

A cantora Jojo Todynho deu o que falar nos últimos dias com um look bem ousado para curtir o Carnaval. Ao aparecer com o bumbum todo de fora em jeans recortado na região, a funkeira causou e mais uma vez recebeu críticas e não ficou quieta.

Após rebater os comentários intrometidos em seus stories dizendo que não irá esconder seus glúteos porque é privilegiada, a famosa fez questão de publicar novas fotos usando a roupa e mandar mais um recado para os internautas incomodados com seu estilo.

"Não tinha como não prestigiar minha @beijafloroficial , que noite maravilhosa. Obs.: A BUNDA é MINHA, CUIDE da SUA!", exclamou a artista. Veja os cliques aqui.