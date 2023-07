Joelma cancela shows após ser atendida às pressas por ambulância

Cantora Joelma deixa fãs desesperados após cancelar sua agenda de shows por problemas de saúde

A cantora Joelma deu um baita susto nos fãs! É que a comandante da banda ‘Calypso’ precisou receber atendimento médico às pressas antes de um show em Bragança, no interior do Pará. Por conta dos problemas de saúde, a equipe da artista cancelou toda a sua agenda de apresentações para este fim de semana.

Joelma deveria se apresentar no Pará na última sexta-feira, 7, mas o show foi cancelado depois que a cantora sentiu dificuldades para respirar. Ela precisou ser examinada por uma equipe médica do SAMU pouco antes do horário em que subiria ao palco, o que deixou os fãs desesperados. A prefeitura da cidade, inclusive, confirmou o atendimento em um vídeo publicado nas redes sociais.

Neste sábado, 8, a equipe de Joelma publicou uma nota sobre seu estado de saúde para tranquilizar o público, além de informar que os próximos shows no Rio Grande do Norte e no Ceará também foram cancelados: “A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, informa que a artista foi diagnosticada com gripe", disse a assessoria.

"Seguindo as recomendações médicas, ela deverá se manter de repouso para uma boa recuperação. Portanto, os shows que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de julho nas cidades de Bragança/PA, Macaiba/RN e Uruoca/CE, respectivamente”, a equipe informou em uma publicação no perfil oficial da cantora.

Em outro post, os fãs comentaram sobre a saúde da cantora: “Me preocupa o tanto de show assim, cuida da tua saúde”, pediu um admirador. “Mulher, cuide da sua saúde, a correria do São João merecia um descanso. Deus te cubra de muita saúde com essa agenda”, escreveu mais um. “Joelma se cuida, cancela esses shows”, pediu um terceiro.

Que susto! Homem invade palco e agarra Joelma à força:

Essa não foi a primeira vez Joelma tomou um susto em uma apresentação. Recentemente, ela foi surpreendida por um homem, que a pegou no colo. A loira cantava de costas quando o fã saiu correndo pelo palco, envolveu os braços da artista e a levantou do chão. Os seguranças logo foram em direção ao homem para retirá-lo do local.