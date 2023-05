Que susto! Homem invade palco e agarra Joelma à força

Cantora Joelma se apresentava quando foi surpreendida por um homem no palco

A cantora Joelma tomou um susto enquanto se apresentava no palco. Ela foi surpreendida por um homem, que a pegou no colo.

A loira cantava de costas quando o fã saiu correndo pelo palco, envolveu os braços na artista e a levantou do chão. Os seguranças logo foram em direção ao homem para retirá-lo do local.

Depois, com o clima mais calmo, a cantora abraçou o fã e felizmente tudo ficou bem. Na web, os internautas opinaram: "A força que essa pessoa chegou na Joelma, meu Deus. Além de assustar, faltou nadinha para machucar". "Quem é fã de verdade não chega nessa agressividade. Por isso que Anitta, Glória Groove e outras nem dão atenção quando esse povo sobe no palco, eu super apoiaria Joelma fazer o mesmo, só deixar os seguranças levarem a pessoa e continuar a perfomance para quem quiser assistir", escreveu outra.

Joelma confessou que está há quatro anos sem beijar

Em entrevista ao Otalab, a cantora contou o que motivou a falta de afeto em sua vida."Eu estou sem beijar há uns quatro anos. Porque assim, eu tive uma luta grande agora com a Covid, né? Peguei cinco Covid. Bati o recorde", desabafou para Otaviano Costa. Ela relata: "A primeira vez foi pior. Tive que decidir entre ir pro tubo e não ir. Eu resolvi não ir por causa da voz. Não conseguia mais respirar pelo nariz, mas estava consciente", contou.

"Eu estava isolada e sem contato com ninguém, então sempre que me perguntavam como eu estava eu dizia que estava bem para não ir para o tubo. Quando minhas filhas perguntavam eu falava que estava ótima, mas estava morrendo", lamentou.

"Todas as vezes que eu pegava voltavam todas as sequelas. Muito inchaço, mexeu muito com a minha mente, os cabelos vinham de tufo na mão. Energia vai embora. Eu ainda estou lidando com as sequelas. O meu olfato ainda tá mais ou menos, mas o pior é o inchaço, que fica indo e voltando. Perdi muito minha musculatura e estou correndo atrás agora para voltar. Foi bem difícil. Quando eu estava quase melhorando eu pegava de novo", disse a ex-esposa de Chimbinha.