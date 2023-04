Joelma celebra gravação de novo DVD em São Paulo e relembra história com a cidade

Em entrevista à TV Caras, Joelma ainda falou sobre as inspirações para o DVD gravado na última sexta-feira, 14

Dando mais um passo na carreira solo, a cantora Joelma (48) gravou a segunda parte do DVD Isso É Calypso na última sexta-feira, 14, em São Paulo. A artista escolheu a capital paulista por sua história com a cidade e celebrou também a oportunidade de cantar ao lado de Pocah (28) para o projeto que passará por cinco cidades do Brasil.

"Gravar aqui me traz tantas recordações lindas, porque o primeiro DVD da banda Calypso foi gravado em São Paulo, meu primeiro DVD da carreira solo também. O primeiro show da turnê foi aqui, no Centro de Tradições Nordestinas", relembra a artista, em convera com a CARAS Brasil. "Quando eu vi a energia daquela galera não teve como não gravar a segunda etapa desse projeto aqui."

O novo DVD tem como projeto passar por cinco capitais do Brasil, já tendo estado em Recife, em Pernambuco, além de São Paulo. A artista não revelou ainda quais outras três cidades pretende gravar os shows, já que tem recebido muitos convites de diversos estados e de eventos importantes, como ela pontua. "Pode ser que eu dê uma chance para mudar esse projeto."

A inspiração para o DVD veio de um outro trabalho da banda Calypso, que integrava ao lado do ex-marido, o guitarrista e cantor Ximbinha (49). O grupo musical começou em 1999 e acabou no ano de 2015, quando os dois se separaram. Durante o tempo ativo da banda, eles também fizeram um DVD que foi gravado em cinco capitais do Brasil.

Por fim, ela também assegurou que o novo DVD trará uma verdadeira nostalgia para os fãs da banda, e que terá muitas músicas dançantes, mas também muita emoção. "Vamos relembrar muitos figurinos e muitas músicas, vamos cantar, chorar e vai ter tanta coisa. Isso é Calypso."

