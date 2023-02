Internado no hospital, Rafael Cardoso aparece pela primeira vez na web

Rafael Cardoso surge nas redes sociais para mostrar sua recuperação durante período internado no hospital no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso (37) está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde a última terça-feira , 14, para se recuperar de uma infecção. Nesta sexta-feira, 17, o artista apareceu pela primeira vez nas redes sociais desde que foi hospitalizado e contou como está .

Nos stories do Instagram, ele contou que está bem e já está trabalhando com sua equipe, mesmo que ainda tenha que ficar no hospital. “Fala pessoal! E stou internado aqui, me recuperando , 100%, mas a gente segue trabalhando”, disse ele.

Além disso, ele mostrou prints das conversas de vídeo que fez com sua filha, Aurora, e com o pai. “Fazendo palhaçada para ganhar esse sorriso lindo”, disse ele ao mostrar o print da tela do celular ao falar com a filha.

Rafael Cardoso foi diagnosticado com celulite infecciosa , que apareceu por causa de uma foliculite entre o rosto e o pescoço dele. Ele está em observação médica por causa do seu risco cardíaco. Ele fez uma cirurgia em 2021 para colocar um desfibrilador cardíaco ao ser diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica congênita. Por causa disso, os médicos acharam melhor deixá-lo internado enquanto recebe o tratamento contra a infecção por via intravenosa.

Rafael Cardoso fala sobre a vida após o fim do casamento de 15 anos

Recém-separado de Mari Bridi, Rafael Cardoso falou sobre como está se sentindo após o fim do casamento de 15 anos. “Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis. Estou reaprendendo a viver só... E gostando disso”, disse ele na revista CARAS.

Então, ele comentou sobre a forma como a separação foi divulgada para o público. “Me chamaram de solteirão... eu nunca disse isso! Estou solteiro, sim, mas jamais falaria dessa forma ou agiria como se fosse. Não é um acontecimento tão simples, então, o máximo que eu puder fazer para deixá-lo mais confortável, farei”, afirma ele, rebatendo os boatos de uma possível traição. “Aconteceu que não estávamos completamente felizes ou em plenitude”, declarou ele.

Por fim, o artista disse: "Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo. Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai".