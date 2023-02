Rafael Cardoso é internado e recebe diagnóstico: 'Antibióticos'

Após ida ao hospital com a nova namorada, Rafael Cardoso recebe a notícia de que ficará uma semana internado, diz colunista

O ator Rafael Cardoso está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde a última terça-feira, 14. Ele procurou a ajuda médica e mostrou nas redes sociais quando esperava em um leito ao lado da nova namorada, a modelo Vivian Linhares. Logo depois, ele recebeu a notícia de que precisará ficar internado.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o ator foi diagnosticado com celulite infecciosa e passa bem. Ele teve uma foliculite, que é uma inflamação, entre o rosto e o pescoço e o problema evoluiu para uma celulite. Assim, ele ficará sob observação médica enquanto faz o tratamento com antibióticos via intravenosa.

A previsão é que ele fique internado por sete dias. Vale lembrar que o artista passou por uma cirurgia em 2021 para colocar um desfibrilador cardíaco ao ser diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica congênita.

Rafael Cardoso fala sobre a vida após o fim do casamento de 15 anos

Recém-separado de Mari Bridi, Rafael Cardoso falou sobre como está se sentindo após o fim do casamento de 15 anos. “Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis. Estou reaprendendo a viver só... E gostando disso”, disse ele na revista CARAS.

Então, ele comentou sobre a forma como a separação foi divulgada para o público. “Me chamaram de solteirão... eu nunca disse isso! Estou solteiro, sim, mas jamais falaria dessa forma ou agiria como se fosse. Não é um acontecimento tão simples, então, o máximo que eu puder fazer para deixá-lo mais confortável, farei”, afirma ele, rebatendo os boatos de uma possível traição. “Aconteceu que não estávamos completamente felizes ou em plenitude”, declarou ele.

Por fim, o artista disse: "Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo. Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai".