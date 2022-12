Após separação, Rafael Cardoso vive um período de autorresgate

Rafael Cardoso se mantém focado nos filhos e no trabalho após o fim do casamento com Mari Bridi

Seja repleta de acontecimentos bons ou ruins, a vida segue. E é com este pensamento que Rafael Cardoso (37) tem encarado o dia a dia desde o fim de seu casamento com Mariana Bridi (38), após 16 anos. Há quase um mês, a separação do ator e da digital influencer — que não teve anúncio pré programado pelo par — chocou fãs e ganhou espaço na mídia. “Me chamaram de solteirão... eu nunca disse isso! Estou solteiro, sim, mas jamais falaria dessa forma ou agiria como se fosse. Não é um acontecimento tão simples, então, o máximo que eu puder fazer para deixá-lo mais confortável, farei”, afirma ele, rebatendo os boatos de uma possível traição. “Aconteceu que não estávamos completamente felizes ou em plenitude”, explica ele.

Aproveitando o período para se redescobrir em diversos âmbitos, Rafael tem passado a maior parte do tempo sozinho, mas em paz. “Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis. Estou reaprendendo a viver só... E gostando disso”, entrega. Morando no LSH Hotel, um luxuoso complexo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o ator segue focado no trabalho e prezando pelo bem-estar dos herdeiros, Aurora (8) e Valentim (4), que, agora, mantêm uma nova rotina.

“A casa ficou com a Mariana e as crianças passam um tempo com ela e outro comigo. Ainda não decidimos nada judicialmente, mas somos adultos e, por enquanto, temos a situação resolvida da melhor forma possível”, explica ele, que tomou todo o cuidado possível para explicar aos filhos a decisão de sair de casa. “Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo”, detalha. “Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai”, completa ele, que não pensa em reatar o relacionamento. “É algo que está nas mãos de Deus. Prefiro viver o presente do que pensar no futuro. Ainda há muito para se resolver”, pontua o ator.

Aliado ao novo ciclo pessoal, Rafael também resgata uma de suas grandes paixões: a gastronomia. “Cozinhar é como um ritual que sempre aproximou minha família”, conta. Cheio de talento, ele acaba de atingir uma sólida parceria e vai encerrar o ano com chave de ouro assinando o menu da noite de réveillon do LSH, juntamente com a chef Valquíria Barroco. “Por natureza, eu já sou doido por cozinha. Agora, como estou hospedado no hotel, surgiu essa oportunidade depois de muitas conversas e novos contatos. Tenho certeza de que será incrível, como um ponto de partida para recuperar esse meu amor que estava meio de lado”, idealiza. Entre as saborosas opções do menu, ele assume a autoria da Paella Valenciana. “Sigo o conceito de cozinha afetiva e meu principal ingrediente é o amor. Poderia ser qualquer outro prato. Feito com amor é o que importa. Vai ser maravilhoso”, idealiza.

Quando o assunto são as expectativas para o novo ano, Rafael se mostra otimista. Depois de encerrar sua participação na novela Cara e Coragem, da Globo, ele vai voltar às telinhas em 2023 na trama Amor Perfeito, próxima aposta das 6, prevista para março. “Por enquanto, estamos na preparação, mas eu já estou animado para o novo personagem”, avisa. Somando 17 anos de carreira, ele descarta o título de galã e garante que não teme a chegada da idade. “Acho ótimo ser rotulado dessa forma, mas acredito que beleza não é tudo. Hoje, os 40 são os novos 25. Meu objetivo é continuar me cuidando para viver mais. Estou satisfeito com a minha rotina”, diz, aos risos.

