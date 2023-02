Rafael Cardoso aparece em hospital junto com a namorada

Cuidados com a saúde

Recém-separado de Mari Bridi, Rafael Cardoso exibe imagem de ida ao hospital ao lado da nova namorada, Vivian Linhares

O ator Rafael Cardoso pegou os fãs de surpresa ao mostrar que foi parar no hospital nesta terça-feira, 14. O artista não explicou o motivo para ter procurado os médicos. Ele apenas exibiu uma imagem de quando estava deitado no leito de um hospital junto com a nova namorada, a influencer Vivian Linhares.

Rafael fez stories do momento em seu perfil no Instagram e apenas colocou emojis de um vírus, um vômito e uma carinha febril.

Vale lembrar que ele está recém-separado da ex-mulher, a influencer Mari Bridi, com quem teve dois filhos. Os dois anunciaram a separação no final de 2022.

O ator assumiu o namoro com Vivian há poucas semanas, quando os dois foram vistos juntos e aos beijos em um shopping no Rio de Janeiro. Desde então, um aparece nos stories do outro nas redes sociais de tempos em tempos.

Rafael Cardoso fala sobre a vida após a separação

Em entrevista para a Revista CARAS, Rafael Cardoso contou sobre a nova fase de sua vida após o fim do casamento com Mari Bridi. “Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis. Estou reaprendendo a viver só... E gostando disso”, disse ele.

“A casa ficou com a Mariana e as crianças passam um tempo com ela e outro comigo. Ainda não decidimos nada judicialmente, mas somos adultos e, por enquanto, temos a situação resolvida da melhor forma possível”, explicou ele.

Então, ele refletiu sobre o fim do relacionamento. “Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo. Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai”, afirmou.