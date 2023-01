Rafael Cardoso rola na areia com sua nova namorada, Vivian Linhares

Nova namorada de Rafael Cardoso mostra vídeo rolando na areia com o ator durante exercício

O ator Rafael Cardoso protagonizou um momento divertido com sua nova namorada, a modelo Vivian Linhares, nas redes sociais. Desta vez, os dois apareceram rolando na areia de uma uqadro de beach tênis durante o final de semana.

Nos stories do Instagram, Vivian registrou a brincadeira do casal. Eles se jogaram na areia e rolaram de um lado para o outro. “Duplinha do dia”, disse ela ao exibir o momento de carinho.

Os dois estão vivendo um affair há pouco tempo. No final de semana, Rafael Cardoso mostrou um vídeo dando um beijo na amada nos stories do Instagram. Antes disso, eles já tinham aparecido trocando carinhos em um shopping no Rio de Janeiro.

Rafael Cardoso anunciou o fim do casamento com a influenciadora digital Mari Bridi em dezembro de 2022, quando ele foi a um evento e contou que estava solteiro.

Rafael Cardoso fala sobre a vida após a separação

Em entrevista para a Revista CARAS, Rafael Cardoso contou sobre a nova fase de sua vida após o fim do casamento com Mari Bridi. “Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis. Estou reaprendendo a viver só... E gostando disso”, disse ele.

“A casa ficou com a Mariana e as crianças passam um tempo com ela e outro comigo. Ainda não decidimos nada judicialmente, mas somos adultos e, por enquanto, temos a situação resolvida da melhor forma possível”, explicou ele.

Então, ele refletiu sobre o fim do relacionamento. “Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo. Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai”, afirmou.