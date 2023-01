Rafael Cardoso assume namoro com modelo ao exibir beijo nas redes sociais

Recém-separado de Mari Bridi, Rafael Cardoso surge aos beijos com Vivian Linhares em vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais

O ator Rafael Cardoso está apaixonado novamente! Depois de ser fotografado em um shopping no Rio de Janeiro com a modeloVivian Linhares, o rapaz assumiu o romance nas redes sociais. Neste domingo, 29, ele compartilhou um vídeo trocando um beijo com a amada.

Nas imagens, ele apareceu em um vídeo para celebrar que ela recuperou o seu perfil nas redes sociais após ser hackeada. No final do vídeo, ele virou e deu um beijo na nova namorada. “Recuperamos o Instagram da Vivian aqui, tudo certo”, disse ele.

Rafael Cardoso anunciou o fim do casamento com a influenciadora digital Mari Bridi em dezembro de 2022, quando ele foi sozinho a um evento e contou que estava solteiro. Logo depois, ela falou sobre o término em um post nas redes sociais. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, disse ela na época.

Os dois ficaram juntos por 15 anos e tiveram dois filhos.