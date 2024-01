Internada há mais de um mês, Claudia Alencar segue sem previsão de alta

Novo boletim médico traz novas informações sobre a internação da atriz Claudia Alencar. Relembre o que aconteceu com ela

A atriz Claudia Alencar segue internada em um hospital no Rio de Janeiro após ter complicações de uma cirurgia na coluna em dezembro de 2023. O novo boletim médico sobre o quadro de saúde dela foi divulgado nesta quarta-feira, 17, e informou que ela segue sem previsão de alta.

"A Sra. Claudia G Alencar segue na unidade semi-intensiva, mantendo melhora clínica e laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", informaram os médicos da Clínica São Vicente.

A internação de Claudia Alencar

Aos 73 anos de idade, a atriz Claudia Alencar, conhecida pelo papel de Laura na novela Tieta, de 1990, deu entrada na unidade em estado grave no dia 17 de dezembro de 2023 devido um diagnóstico de infecção bacteriana. Ainda na véspera do Natal, 24 de dezembro, ela foi submetida a uma cirurgia na coluna vertebral para retirar a secreção com a bactéria estafilococos, que havia contaminado seu organismo. De acordo com o boletim divulgado, após o procedimento, houve "achados compatíveis com septicemia", uma infecção generalizada.

Por conta do procedimento, a atriz ficou sedada e em ventilação mecânica, sendo extubada e iniciando a alimentação por sonda no dia 27 de dezembro. Após três dias, já passou a comer e beber sozinha.

Para a revista Quem, o primogênito da artista, Yann Hatchuel, de 35 anos, comemorou a melhora da mãe na época. "Ainda falta um caminho pela frente, mas só de saber que ela agora está na semi-intensiva já é um grande alívio", disse ele.

Claudia Magalhães, assessora de imprensa da atriz, também comentou sobre a boa evolução do quadro de saúde da amiga. "Claudia está melhorando, está caminhando duas vezes ao dia pelo hospital, tem se alimentado direitinho, e trocou de quarto. As caminhadas ela faz acompanhada da fisioterapeuta", explicou ao veículo.