Por que a atriz Claudia Alencar fará nova cirurgia?

Claudia Alencar passará por nova cirurgia neste domingo, 24, durante o período internada em um hospital no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Alencar passará por uma nova cirurgia neste domingo, 24, e o motivo do procedimento foi revelado. De acordo com o site G1, o procedimento cirúrgico será realizando na região lombar da coluna vertebral da artista.

O objetivo do procedimento é remover a secreção da região para interromper a infecção bacteriana e saber qual é o tamanho do que foi afetado pela infecção . O material coletado será analisado para identificar as bactérias existentes.

Claudia Alencar foi internada no dia 17 de dezembro com uma infecção bacteriana após passar por uma cirurgia na coluna. A estrela está em estado grave, mas estável, e no CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

A gravidade do quadro dela foi revelada por seu filho, Yann Hatchuel. "Ela está internada no CTI. Está com uma infecção bacteriana grave. O estado ainda está agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, depois de cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso. Ela começou a sentir muita dor. Achava que era dor muscular ou outra coisa, não tinha certeza do que era. Foi para o hospital, porque realmente estava piorando", disse ele.

O rapaz mora em Los Angeles e conta com a ajuda dos amigos que estão no Rio de Janeiro para acompanharem a atriz no hospital. "Todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela, mas o estado está grave. Ela não está bem", contou à coluna do jornal.

A carreira de Claudia Alencar

Vale lembrar que Claudia Alencar está longe da TV desde que atuou na novela Rock Story, de 2017, na Globo. Recentemente, ela foi chamada para atuar em Beleza Fatal, novela da HBO Max.

Em sua longa trajetória artística, Claudia Alencar foi considerada um símbolo sexual nas décadas de 1980 e 1990. Na TV, ela atuou em várias novelas, como Fera Ferida, Malhação, Porto dos Milagres, Kubanacan, Prova de Amor, Os Mutantes e mais.