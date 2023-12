Claudia Alencar está internada no CTI e em estado grave

A atriz Claudia Alencar está internada em um hospital no RJ e o diagnóstico é revelado pelo filho dela, que deu detalhes do quadro de saúde dela

A atriz Claudia Alencar está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) de um hospital no Rio de Janeiro e seu quadro de saúde é considerado grave. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o filho dela, Yann Hatchuel, revelou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e foi internada no dia 17 de dezembro.

Ele ainda revelou que a atriz passou por uma cirurgia na coluna há poucas semanas. Ela sentiu dor nos últimos dias e descobriram a infecção. Agora, a recuperação dela é lenta, mas o quadro não se piorou.

"Ela está internada no CTI. Está com uma infecção bacteriana grave. O estado ainda está agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, depois de cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso. Ela começou a sentir muita dor. Achava que era dor muscular ou outra coisa, não tinha certeza do que era. Foi para o hospital, porque realmente estava piorando", disse ele.

O rapaz mora em Los Angeles e conta com a ajuda dos amigos que estão no Rio de Janeiro para acompanharem a atriz no hospital. "Todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela, mas o estado está grave. Ela não está bem", contou à coluna do jornal.

Vale lembrar que Claudia Alencar está longe da TV desde que atuou na novela Rock Story, de 2017, na Globo. Recentemente, ela foi chamada para atuar em Beleza Fatal, novela da HBO Max.

Em sua longa trajetória artística, Claudia Alencar foi considerada um símbolo sexual nas décadas de 1980 e 1990. Na TV, ela atuou em várias novelas, como Fera Ferida, Malhação, Porto dos Milagres, Kubanacan, Prova de Amor, Os Mutantes e mais.

Claudia Alencar relembrou a ditadura

A atriz Claudia Alencar (72) teve Laura, “a mulher de branco”, em ‘Tieta’ (1989), como um dos seus papéis mais marcantes na televisão. Além disso, ela também costumava realizar peças teatrais contra a censura e denunciar as torturas feitas no regime militar. Durante uma entrevista que deu ao podcast ‘Papagaio Falante’, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, ela contou que chegou a sofrer torturas durante o período.

“Era o fascismo que estava no Brasil. Eu era e sou contra. Fazia teatro nas ruas de São Paulo para denunciar as torturas. Meu grupo caiu nas mãos da Ditadura”, disse a atriz, que ministrava um grupo de atores, enquanto era professora de teatro. Após a mãe de Claudia revelar a localização da atriz, ela foi pega e torturada: “Foram me buscar na escola, me colocaram num camburão, e aí foi. Me torturavam muito”, começou.

“Me puseram um capuz e já começaram a me pisotear no carro, me jogaram numa cela fria, lá em São Paulo. Uma cela onde a gente fazia as necessidades lá mesmo. Deram choques e mais choques. Me puseram num pau de arara, porque eu era contra o regime. Queriam que eu falasse, e eu não falava nada”, desabafou Claudia. “Fiquei com muito medo. Não falei nada para os meus pais o que eu tinha sofrido. Estava machucada e depois fiquei um mês sem sair do meu quarto.”