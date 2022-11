Claudia Alencar, atriz de ‘Tieta’, relata tortura sofrida durante a ditadura

Claudia Alencar, que viveu ‘a mulher de branco’ na novela ‘Tieta’, relatou que sofreu torturas na época da Ditadura Militar

A atriz Claudia Alencar (72) teve Laura, “a mulher de branco”, em ‘Tieta’ (1989), como um dos seus papéis mais marcantes na televisão. Além disso, ela também costumava realizar peças teatrais contra a censura e denunciar as torturas feitas no regime militar. Durante uma entrevista que deu ao podcast ‘Papagaio Falante’, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, ela contou que chegou a sofrer torturas durante o período.

“Era o fascismo que estava no Brasil. Eu era e sou contra. Fazia teatro nas ruas de São Paulo para denunciar as torturas. Meu grupo caiu nas mãos da Ditadura”, disse a atriz, que ministrava um grupo de atores, enquanto era professora de teatro. Após a mãe de Claudia revelar a localização da atriz, ela foi pega e torturada: “Foram me buscar na escola, me colocaram num camburão, e aí foi. Me torturavam muito”, começou.

“Me puseram um capuz e já começaram a me pisotear no carro, me jogaram numa cela fria, lá em São Paulo. Uma cela onde a gente fazia as necessidades lá mesmo. Deram choques e mais choques. Me puseram num pau de arara, porque eu era contra o regime. Queriam que eu falasse, e eu não falava nada”, desabafou Claudia. “Fiquei com muito medo. Não falei nada para os meus pais o que eu tinha sofrido. Estava machucada e depois fiquei um mês sem sair do meu quarto.”

Além disso, a atriz também chegou a reprovar algumas falas e posicionamentos da ex-amiga Cássia Kiss, que chegou a apoiar o retorno de um golpe militar: “Ela fica falando do posicionamento político dela, que é contrário ao da maioria dos artistas. Mas é homofóbica... Isso é um absurdo. Acho que ela é uma boa atriz, mas está equivocada. Tem uma postura mais enfática diante das coisas. Agora ela é religiosa também. Pode ter o posicionamento que você tiver, mas ela é homofóbica", afirmou.